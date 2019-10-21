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19:30, 21 октября 2019 237
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В МЧС подтвердили, что всех посетителей «Барса» эвакуировали вовремя

В МЧС подтвердили, что всех посетителей «Барса» эвакуировали вовремя

В МЧС подтвердили, что всех посетитлей ТРЦ «Барс на Московском» эвакуировали вовремя. В пресс-службе регионального управления рассказали, что 20 октября в 16:52 поступило сообщение о срабатывании сигнализации.

В 16:58 на место прибыли расчеты. Спасатели убедились, что администрация эвакуировала всех посетителей здания (более 300 человек). Также в ведомстве сообщили, что система оповещения в торговом центре работает в нормальном режиме.

Напомним, в воскресенье, 20 октября, в ТРЦ «Барс» сработала сигнализация, посетителей эвакуировали. Позже выяснилось, что тревога была ложной.

Рязанка заявила, что во время эвакуации в «Барсе» детей оставили в кинотеатре. В магазине это опровергли.


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