В МЧС подтвердили, что всех посетителей «Барса» эвакуировали вовремя

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В МЧС подтвердили, что всех посетитлей ТРЦ «Барс на Московском» эвакуировали вовремя. В пресс-службе регионального управления рассказали, что 20 октября в 16:52 поступило сообщение о срабатывании сигнализации.
В 16:58 на место прибыли расчеты. Спасатели убедились, что администрация эвакуировала всех посетителей здания (более 300 человек). Также в ведомстве сообщили, что система оповещения в торговом центре работает в нормальном режиме.
Напомним, в воскресенье, 20 октября, в ТРЦ «Барс»
Рязанка
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