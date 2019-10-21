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12:18, 21 октября 2019 181
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Рязанка заявила, что во время эвакуации в «Барсе» детей оставили в кинотеатре. В магазине это опровергли

Рязанка заявила, что во время эвакуации в «Барсе» детей оставили в кинотеатре. В магазине это опровергли

Рязанка Софья Селиванова пожаловалась на то, что во время эвакуации в «Барсе» детей оставили в кинотеатре. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам женщины, когда в торговом центре началась эвакуация, в одном из кинозалов «дети, родители и бабушки» продолжали смотреть мультфильм. При этом в кинотеатре пожарная сигнализация не сработала.

«Когда я была уже в кинозале и объясняла людям, что им надо уходить, работница зала открыла двери и показала 'идти направо', — написала Софья Селиванова. — Персонал не то что совсем не обучен, персонала там не было. Не было ни одного охранника, ни работника зала, и даже девушка из бара с попкорном успела уйти».

Рязанка отметила, что когда посетители кинозала оказались на улице, около торгового центра стояли пожарные машины.

Исполнительный директор управляющей компании ООО «Систэко», которая обслуживает ТЦ «Барс», Михаил Онуфриев эту информацию назвал «бредом».

«Это какая-то искаженная информация. Система пожаротушения сработала в магазине 'М-Видео' из-за человеческого фактора — кто-то нажал на кнопку. Сразу же людей начали выводить из торгового центра, в том числе из кинотеатра. Пожарные приехали на место спустя восемь минут. К этому времени внутри не находилось ни одного человека», — заверил он.

Онуфриев также отметил, что готов связаться с автором поста и обсудить сложившуюся ситуацию.

Напомним, сигнализация сработала в ТЦ «Барс» 20 октября. Позже оказалось, что тревога была ложной.


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