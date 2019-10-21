Прокуратура проверит жалобу рязанки на несработавшую пожарную сигнализацию в кинозале «Барса»

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Прокуратура Рязанской области начала проверку после жалобы женщины на несработавшую пожарную сигнализацию во время детского показа в кинозале торгового центра «Барс на Московском», передает ТАСС.
«Будет дана оценка причин и условий случившегося, а также будет проверена информация, размещенная в ряде СМИ, о нахождении в кинозале в момент эвакуации несовершеннолетних», — сообщил надзорный орган.
Напомним, в воскресенье, 20 октября, в ТРЦ «Барс»
Рязанка
В МЧС подтвердили, что всех посетителей эвакуировали вовремя.
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