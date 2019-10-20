В Кадоме за 52 миллиона укрепили берег реки Мокши

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В Кадоме укрепили около 350 метров берега реки Мокши. Всего на эти цели потратили порядка 52 миллионов рублей. Об этом сообщило региональное минприроды.
Начальник отдела водных ресурсов регионального министерства природопользования Надежда Абрамкина отметила, что берег укрепили из-за подъема воды во время весенних половодий, а также из-за опасности разрушения домов, которые находятся поблизости.
Работы начали в 2018 году и завершили раньше намеченного срока в октябре 2019 года.
По словам представителя заказчика, для укрепления использовали «надежные стройматериалы».
«Берегоукрепление в районе улицы Московской было выполнено „террасой“. Здесь для предотвращения сползания берега были использованы два ряда шпунтовой стенки, а в районе парка „Дружба“ у самой кромки воды проложены габионные конструкции», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Николай Любимов на встрече с главой Минприроды России назвал одним из самых «проблемных» вопросов угрозу подтопления ряда населенных пунктов на реке Мокша.
Он отметил, что для предотвращения обрушения берегов в райцентре Кадом необходимо возвести гидротехническое сооружение. Следующим шагом станет укрепление берегов.
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