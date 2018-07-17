Любимов обсудил с главой Минприроды России экологическую политику региона

Николай Любимов обсудил с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным вопросы экологической политики региона. Об этом сообщил
На встрече обсудили переход на новую систему обращения с отходами, в том числе ТКО. В данный момент завершают формирование электронной модели схемы переработки и создание регионального кадастра отходов.
По словам Любимова схема предусматривает строительство современных сортировочных комплексов, перерабатывающего завода, площадок под новые полигоны.
Губернатор отметил, что помимоо борьбы с несанкционированными свалками, продолжается работа по укреплению «зеленого пояса».
В этом году
Глава региона отметил, что в лесах совершенствуют систему видеонаблюдения. Зона покрытия камерами составляет на данный момент 97%. Помимо традиционной авиации за ситуацией следят «беспилотники».
Одним из самых «проблемных» вопросов губернатор назвал угрозу подтопления ряда населенных пунктов на реке Мокша. Он отметил, что для предотвращения обрушения берегов в райцентре Кадом необходимо возвести гидротехническое сооружение. Следующим шагом станет укрепление берегов. Проект разработали за счет областных средств. Цена всего проекта более 190 млн рублей.
По итогам встречи Кобылкин поручил проработать вопросы финансовой поддержки региона.