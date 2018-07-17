Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:11, 17 июля 2018 441
 0    0

Любимов обсудил с главой Минприроды России экологическую политику региона

Любимов обсудил с главой Минприроды России экологическую политику региона

Николай Любимов обсудил с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным вопросы экологической политики региона. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На встрече обсудили переход на новую систему обращения с отходами, в том числе ТКО. В данный момент завершают формирование электронной модели схемы переработки и создание регионального кадастра отходов.

По словам Любимова схема предусматривает строительство современных сортировочных комплексов, перерабатывающего завода, площадок под новые полигоны.

Губернатор отметил, что помимоо борьбы с несанкционированными свалками, продолжается работа по укреплению «зеленого пояса».

В этом году планруют создать новый памятник природы «Дубки» площадью 130 гектаров. Любимов рассказал, что уже созданы две особо охраняемые природные территории (ООПТ) «Солотчинский парк» (Рязанский район) и «Норинский лес» (Клепиковский район), расширены границы территории «Сынтульское озеро — пруд» (Касимовский район).

Глава региона отметил, что в лесах совершенствуют систему видеонаблюдения. Зона покрытия камерами составляет на данный момент 97%. Помимо традиционной авиации за ситуацией следят «беспилотники».

Одним из самых «проблемных» вопросов губернатор назвал угрозу подтопления ряда населенных пунктов на реке Мокша. Он отметил, что для предотвращения обрушения берегов в райцентре Кадом необходимо возвести гидротехническое сооружение. Следующим шагом станет укрепление берегов. Проект разработали за счет областных средств. Цена всего проекта более 190 млн рублей.

По итогам встречи Кобылкин поручил проработать вопросы финансовой поддержки региона.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Власть и политика»
17:11, 17 июля 2018
Любимов обсудил с главой Минприроды России экологическую политику региона
21:36, 16 июля 2018
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки длилась почти четыре часа
14:51, 16 июля 2018
Епископа Дионисия освободили от управления Касимовской епархией
14:26, 15 июля 2018
Президент Хорватии записала видеообращение к болельщикам на русском языке
20:43, 14 июля 2018
Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров провел личный прием граждан 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
7 часов назад
Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев ответил на значимые для тысяч рязанцев вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 193
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 20 649
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 19 212
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео
13:57, 5 июля 2018 16 768
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото 4
9:19, 4 июля 2018 15 215
Мэрия ищет наследников квартиры и двух частных домов в Рязани
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 18.07.2018
Архив голосований
Форум