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13:27, 20 октября 2019 140
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Одного из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае нашли живым

Одного из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае нашли живым

В воскресенье, 20 октября, одного из пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае нашли живым. Это машинист-бульдозерист 1985 года рождения, передает РИА Новости.

Представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко пояснил, что мужчина «жив, здоров». Его опрашивают оперативники.

Напомним, в ночь ан субботу, 19 октября, у поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба разрушились две дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Их прорвала волна грязи и камней высотой четыре-пять метров. В поселке затопило два общежития, погибли 15 человек. О еще пяти пока ничего неизвестно.

Фото ГУ МЧС по Красноярскому краю


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