Одного из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае нашли живым

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В воскресенье, 20 октября, одного из пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае нашли живым. Это машинист-бульдозерист 1985 года рождения, передает
Представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко пояснил, что мужчина «жив, здоров». Его опрашивают оперативники.
Напомним, в ночь ан субботу, 19 октября, у поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба
Фото ГУ МЧС по Красноярскому краю
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за упавшего столба свет в Приокском не отключили — мэрия
|
cледующая новость →В Приокском около рынка упал столб
Специалисты ответили на вопросы потребителей.