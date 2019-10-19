Из-за прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 13 человек

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В Красноярском крае на золотодобывающем прииске у деревни Щетинкино прорвало дамбу. По последним данным МЧС, погибли 13 человек, а еще 13 считаются пропавшими без вести,
«Есть прорыв дамбы технической, выше поселка старателей, порядка четырех метров была волна, селевой поток», — говорится в сообщении.
Вода разрушил несколько балков, в которых находились рабочие. Всего на руднике работали около 180 человек.
Экстренные службы считают вероятной причиной аварии на дамбе ее износ. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
Фото: управление МЧС по Красноярскому краю
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