Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:03, 19 октября 2019 92
 0    0

Из-за прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 13 человек

Из-за прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 13 человек

В Красноярском крае на золотодобывающем прииске у деревни Щетинкино прорвало дамбу. По последним данным МЧС, погибли 13 человек, а еще 13 считаются пропавшими без вести, передает ТАСС. Столько же человек получили травмы, трое в тяжелом состоянии госпитализированы в районную больницу.

«Есть прорыв дамбы технической, выше поселка старателей, порядка четырех метров была волна, селевой поток», — говорится в сообщении.

Вода разрушил несколько балков, в которых находились рабочие. Всего на руднике работали около 180 человек.

Экстренные службы считают вероятной причиной аварии на дамбе ее износ. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Фото: управление МЧС по Красноярскому краю


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Куда обращаться? Рязанцам рассказали, как починить и заменить счетчик

Специалисты ответили на вопросы потребителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 5 073
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 4 915
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 681
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 811
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
10:52, 8 октября 2019 2 638
«Тонны карпа». В Рязанской области около пруда обнаружили горы мертвой рыбы
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум