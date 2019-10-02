В рязанской филармонии зазвучал новый рояль. Фото и видео

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 2 октября, в рязанской филармонии прошел на концерт, посвященный Международному дню музыки. На нем зазвучал
По словам коммерческого директора Steinway в России Ирины Бариновой многие знаменитые композиторы писали свои гениальные произведения именно на рояле такой компании.
«Мне всегда очень волнительно говорить от имени компании, которая подарила миру уникальное творение. Всю свою жизнь Генри Стенвей и его сыновья посвятили созданию рояля с совершенным звуком. Сегодня во всех ведущих залах мира стоят музыкальные инструменты именно от Steinway», — сказала Баринова, отметив, что данный рояль изготавливали 200 мастеров три года.
Кроме того, она перед началом концерта вручила ключ и сертификат с номером рояля главе регионального минкульта Виталию Попову и директору Рязанской филармонии Елене Буняшиной. Виталий Попов сыграл «первый аккорд» на новом инструменте. Концерт открыла лауреат международных конкурсов Бернис Саммут Аттард.
Она выступила на сцене рязанской филармонии в рамках Дней мальтийской музыки в России и исполнила «Концерт для фортепиано с оркестром ля минор» Эдварда Грига. Кроме того, для зрителей прозвучали номера в исполнении Рязанского государственного симфонического оркестра (РГСО).
Напомним, в преддверии первого международного фортепианного конкурса русской музыки, который пройдет в Рязани с 30 ноября по 8 декабря в филармонию приобрели новый рояль. Средства на покупку
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