В день рождения Есенина рязанцы проведут поэтический митинг

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В день рождения Сергея Есенина, 3 октября, в Рязани пройдет поэтический митинг.
В 10:00 к памятнику писателя около Рязанского кремля возложат цветы. Затем участники митинга прочитают произведения Есенина и стихотворения, посвященные ему.
Напомним, день рождения поэта также
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