Цветы и песни. Как отметят день рождения Есенина в Константинове

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 3 октября, в Константинове отметят день рождения поэта Сергея Есенина. Праздник начнется с возложения цветов к памятнику писателя около усадьбы его родителей.
Для гостей
В этот же день в Константинове откроется удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Ельцина.
В 13:00 в киноконцертном зале музея покажут спектакль «Исповедь хулигана» театра «Содружество актеров Таганки».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России выросло число курящих женщин
|
cледующая новость →Воронежцу, насмерть сбившему пару подростков, вынесли приговор
Почему стоит посетить Северный Кавказ и к чему готовиться туристу, который впервые отправится в «другой мир»?