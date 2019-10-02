В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали дочь

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Фото: Pixabay.com
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка. Об этом
Четырех человек подозревают в изнасиловании девочки, не достигшей 14 лет. Двоих из них обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с дочерью. Отцу также предъявили обвинение в причинении ребенку физических и психических страданий.
По данным местного портала «
Суд назначили на пятницу, 4 октября. Заседание проведут в судебном режиме.
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