Брянский детский омбудсмен рассказала о судьбе изнасилованной родителями девочки

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Фото: Pixabay.com
Детский омбудсмен Брянской области Инна Мухина рассказала о судьбе изнасилованной родителями девочки. Ребенок находится под опекой родственников, сообщают «
Преступление произошло в прошлом году. По словам Мухиной, сейчас с десятилетней девочкой все хорошо.
«С ней работали психологи, стараясь максимально реабилитировать, разумеется, после такого было непросто возвратить ее к нормальному самочувствию», — отметила детский омбудсмен.
Напомним, суд над семейной парой, которая изнасиловала дочь
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