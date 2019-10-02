RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Технопарк по переработке отходов в Рязанской области появится до 2023 года. Об этом в среду, 2 октября, во время прямого эфира сообщил губернатор Николай Любимов.
По его словам, строительством экотехнопарка займется региональный мусорный оператор «Эко-Пронск».
Политик отметил, что 95% отходов будут перерабатывать, а остальные — хранить на полигонах.
Напомним, мусорный оператор в Рязанской области
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за неработающего светофора в Канищеве образовалась пробка
|
cледующая новость →В Кадоме провели фестиваль кадетов «Мальцы-удальцы»
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.