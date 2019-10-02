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Рязанская телебашня — одна из самых высоких в России. Об этом рассказали на
Авторы канала снимают город с высоты. В данном ролике они похвалились, что Рязанская телебашня 35-я по высоте в стране. Ее высота составляет 182 с половиной метра. По словам создателей видео, она всего в два раза ниже Эйфелевой башни.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.