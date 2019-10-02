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«Ноев ковчег» обжаловал штраф в полмиллиона рублей за самострой на Московском шоссе. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда.
Компания требует признать незаконным и отменить постановление инспекции стройнадзора Рязанской области о привлечении к административной ответственности.
Напомним, незаконная стройка
Позже выяснилось, что компания ООО «Ноев ковчег» в мэрию на получение строительства офисного центра, но позже свое заявление отозвала.
Администрация через суд
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