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Михайловец едва не задушил молодую любовницу проводом от зарядки. Об этом сообщила
В полицию обратилась 20-летняя девушка, которая рассказала, что бывший сожитель угрожал ей убийством.
Выяснилось, что мужчина приревновал подругу и захотел ее вернуть. Во время очередной попытки помириться злоумышленник вспылил и, набросив на шею пострадавшей провод зарядки телефона, пригрозил придушить ее, если она не вернется к нему.
Испугавшись за свою жизнь, девушка согласилась с условиями любовника, чтобы освободится. После этого она выбрала удобный момент и вызвала полицейских, которые «призвали злоумышленника к порядку».
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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