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13:48, 2 октября 2019 182
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Михайловец едва не задушил молодую любовницу проводом от зарядки

Михайловец едва не задушил молодую любовницу проводом от зарядки

Михайловец едва не задушил молодую любовницу проводом от зарядки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 20-летняя девушка, которая рассказала, что бывший сожитель угрожал ей убийством.

Выяснилось, что мужчина приревновал подругу и захотел ее вернуть. Во время очередной попытки помириться злоумышленник вспылил и, набросив на шею пострадавшей провод зарядки телефона, пригрозил придушить ее, если она не вернется к нему.

Испугавшись за свою жизнь, девушка согласилась с условиями любовника, чтобы освободится. После этого она выбрала удобный момент и вызвала полицейских, которые «призвали злоумышленника к порядку».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.


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