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Любимов отреагировал на жалобы о неприятном запахе в Рязани. В среду, 2 октября, во время прямого эфира глава региона рассказал о проверках качества воздуха в областном центре.
По его словам, передвижные лаборатории провели 119 проверок и зафиксировали 42 случая превышения ПДК вредных веществ в воздухе в районах Песочни и Южном промузле (В частности превышение в 70 раз допустимой концентрации сероводорода).
Губернатор отметил, что по всем нарушениям возбуждены административные дела, среди нарушителей — предприятия федерального уровня.
Также политик не стал связывать экологические нарушения не стал связывать с онкозаболеваниями.
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