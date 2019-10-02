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16:18, 2 октября 2019 65
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Любимов отреагировал на жалобы о неприятном запахе в Рязани

Любимов отреагировал на жалобы о неприятном запахе в Рязани

Любимов отреагировал на жалобы о неприятном запахе в Рязани. В среду, 2 октября, во время прямого эфира глава региона рассказал о проверках качества воздуха в областном центре.

По его словам, передвижные лаборатории провели 119 проверок и зафиксировали 42 случая превышения ПДК вредных веществ в воздухе в районах Песочни и Южном промузле (В частности превышение в 70 раз допустимой концентрации сероводорода).

Губернатор отметил, что по всем нарушениям возбуждены административные дела, среди нарушителей — предприятия федерального уровня.

Также политик не стал связывать экологические нарушения не стал связывать с онкозаболеваниями.


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