По Почтовой проехал «Инфинити» с липецкими номерами

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По улице Почтовой проехал автомобиль Infiniti с липецкими номерами. Фото опубликовано в «ВКонтакте».
«Я в шоке. Только что на Почтовой», — написала автор фото.
Снимок вызвал бурную реакцию пользователей. Отметим, что улица Почтовая является пешеходной.
Напомним, в сентябре по Почтовой
Фото Марины Масловой
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