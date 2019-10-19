«Химический запах и пузырится вода». Рязанец пожаловался на загрязнение реки Листвянка

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Фото: Pixabay.com
Рязанец пожаловался на загрязнение реки Листвянка, об этом мужчина рассказал RZN.info.
Он сообщил, что живет в деревне Юрасово, около которой протекает Листвянка.
По его словам, вода уже не первый день пузырится и очень сильно пахнет.
«В реке очень сильное загрязнение. Маслянистые пятна и химический запах», — подчеркнул он. Также мужчина отметил, что уже рассказал об этой ситуации МЧС.
Напомним, ранее рязанцы
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