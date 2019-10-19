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13:27, 19 октября 2019 139
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«Химический запах и пузырится вода». Рязанец пожаловался на загрязнение реки Листвянка

«Химический запах и пузырится вода». Рязанец пожаловался на загрязнение реки Листвянка

Фото: Pixabay.com

Рязанец пожаловался на загрязнение реки Листвянка, об этом мужчина рассказал RZN.info.

Он сообщил, что живет в деревне Юрасово, около которой протекает Листвянка.

По его словам, вода уже не первый день пузырится и очень сильно пахнет.

«В реке очень сильное загрязнение. Маслянистые пятна и химический запах», — подчеркнул он. Также мужчина отметил, что уже рассказал об этой ситуации МЧС.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на свалку возле реки Листвянка. Минприроды опубликовало результаты тестов воды в реке.


© RZN.info

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