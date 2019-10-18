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Фото: Ru.wikipedia.org
Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом. Идею озвучил в четверг, 17 октября, на публичном отчете министр спорта Рязанской области Владислав Фролов.
По его словам, в планах министерства создание пешеходных маршрутов во всем регионе.
Один из них планируют назвать «Тропа Есенина», его путь соединит Солотчинский и Пощуповский монастыри.
Фролов отметил, что его реализация возможна только при поддержке коллег из министерства транспорта.
Также министр рассказал о создании трех пешеходных маршрутов в Рязани:
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