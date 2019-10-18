Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:20, 18 октября 2019 133
 0    0

Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом 2

Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом

Фото: Ru.wikipedia.org

Солотчу и Пощупово планируют соединить понтонным мостом. Идею озвучил в четверг, 17 октября, на публичном отчете министр спорта Рязанской области Владислав Фролов.

По его словам, в планах министерства создание пешеходных маршрутов во всем регионе.

Один из них планируют назвать «Тропа Есенина», его путь соединит Солотчинский и Пощуповский монастыри.

Фролов отметил, что его реализация возможна только при поддержке коллег из министерства транспорта.

Также министр рассказал о создании трех пешеходных маршрутов в Рязани:

  • «Кремлевский» (от ЦПКиО до Кремлевского вала);
  • «Семь мостов» (вдоль вывшей реки Лыбедь);
  • «Лесопарк».

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Какое наказание предусмотрено за незаконную продажу алкоголя? Отвечает прокуратура

Какое наказание предусмотрено за незаконную продажу алкоголя? Отвечает прокуратура

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 4 939
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
18:11, 8 октября 2019 4 762
В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры 4
13:38, 9 октября 2019 3 552
Рязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник 1
9:31, 9 октября 2019 1 676
В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку 2
17:45, 4 октября 2019 2 281
На Рязанскую область надвигается балканский циклон
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум