Начальник энергетической комиссии Рязанской области покинул свой пост

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Фото: Издательство «Пресса»
Начальник региональной энергетической комиссии Рязанской области Олег Голыхов покинул свой пост.
На сайте РЭКа исполняющим обязанности числится его заместитель Юрий Оськин.
Напомним, Голыхов
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».