Ведущий программы «На ножах» выложил видео, где накормил рязанцев паштетом из кролика

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Ведущий программы «На ножах» Константин Ивлев выложил видео, где накормил рязанцев паштетом из кролика с хрустящим луком и ароматом белого трюфеля и фундука. Ролик появился на YouTube в четверг, 17 октября.
Передачу GAZtrotour
В течение часа шеф-повар, находясь на мобильной кухне, расположенной в фургоне, готовил для рязанцев блюдо, которое потом смогли попробовать все желающие.
Константин Ивлев в
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».