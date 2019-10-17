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18:13, 17 октября 2019 347
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В рязанском детсаду собирают деньги на воду и охрану 4

В рязанском детсаду собирают деньги на воду и охрану

Фото: Pixabay.com

В рязанском детсаду №117 собирают деньги на воду и охрану. В четверг, 17 октября, в Telegram-канале RZN. Life появились скриншоты переписки родителей, чьи дети ходят в одну из групп детсада.

За воду и охрану на три месяца рязанцы собирают по 600 рублей, еще тысячу — в фонд группы.

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе Елена Родина пояснила, что детсад заключил договор с охранной фирмой и рязанским центром экологии дома по очистке питьевой воды.

«Родители вносят добровольные пожертвования по безналичному расчету, никто их не принуждает. Наличные никто не собирает, — подчеркнула она. — Деньги родители перечисляют на счет детского сада, а детский сад уже перечисляет этим организациям. А то, что там какие-то сборы в фонды… У нас нет фонда детского сада. Могут собирать в фонд группы, например. Это инициатива самих родителей и родительского комитета. Они могут собирать, как я поняла, на подарки на дни рождения. Этих вопросов мы даже не касаемся».

По словам Родиной, если детсад не соберет деньги на воду и охрану, то договор расторгнут.

«Не будет у нас охраны и чистой воды, из которой мы готовим пищу», — заключила она.

Женщина не смогла ответить на вопрос о финансовой отчетности перед родителями, сославшись на необходимость уточнить даннные у заведующей, которая находится на больничном.

«Мы говорим откровенно все, как у нас есть, — добавила Родина. — Конечно, очень неприятно, когда обвиняют в том, чего не существует и обвиняют те люди, которые не знают. Вместо того, чтобы прийти узнать, спросить, пусть даже повозмущаться, если они недовольны, мы им объясним что к чему».

Позже в администрации Рязани отреагировали на ситуацию.


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