В мэрии отреагировали на сбор денег на воду в рязанском детсаду

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Фото: Pixabay.com
В мэрии отреагировали на
В администрации пояснили, что детсады могут «привлекать внебюджетные источники финансирования и расходовать их на укрепление материально-технической базы, совершенствование условий для организации образовательного процесса и другие нужды».
«Основным критерием привлечения благотворительной помощи является принцип добровольности», — подчеркнули в мэрии.
Родители переводят деньги на внебюджетный счет детского сада с указанием цели благотворительного взноса. Отмечается, что они могут также собираться на нужды конкретной группы (подарки именинникам и устройство праздников).
«Целесообразность подобных трат обсуждается родителями, решение принимается с учетом общего мнения. Отчет о расходовании данных средств члены родительского комитета предоставляют родителям на собраниях», — пояснили в администрации.
Из муниципального бюджета детсад получает деньги на содержание имущества, услуги связи, коммунальные услуги, вывоз и захоронение отходов, покупку чистящих и моющих средств и питание льготных категорий воспитанников. Учебные пособия, игрушки и хозяйственные нужды, связанные с обеспечением учебного процесса, оплачивают из бюджета Рязанской области.
О поборах в детских садах можно сообщить управление образования и молодежной политики администрации Рязани по телефону: 25-21-87.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».