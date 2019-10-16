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В Рязани появилась аллея парящих зонтиков. Ее открыли в парке Железнодорожников, сообщили в
Зонтики появились над аллеей, которая ведет к бару «Пятый океан».
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».