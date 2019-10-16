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16:28, 16 октября 2019 314
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Рязанская «Почта России» рассказала о судьбе посылок из ушедшего под землю грузовика

Рязанская «Почта России» рассказала о судьбе посылок из ушедшего под землю грузовика

Рязанская «Почта России» рассказала о судьбе посылок из ушедшего под землю грузовика. В региональном УФПС пояснили, что на место выехал дополнительный транспорт, который отбуксировал грузовик.

«Происшествие не отразилось на обслуживании клиентов почтового оператора, доставка была осуществлена своевременно», — уточнили в пресс-службе.

Никто не пострадал.

Почтовый оператор отметил, что все машины подключены к системе ГЛОНАСС, которая отображает сигналы тревоги и помогает поддерживать связь с водителями.

Фото из группы «Дороги Рязани»


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