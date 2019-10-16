Иван Ургант пошутил над трансляцией порно вместо шоу НТВ в Новомичуринске

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Иван Ургант пошутил над ситуацией в Новомичуринске, где зрителям шоу на НТВ показали порно. Выпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир во вторник, 15 октября.
По словам ведущего, «многие зрители приняли этот инцидент за переход на цифровое телевидение».
Напомним, 15-минутную трансляцию фильма для взрослых новомичуринцы
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