Иностранец незаконно регистрировал мигрантов в Рязани

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Уроженец Тбилиси незаконно регистрировал мигрантов в Рязани. Об этом сообщил
Известно, что с июня 2017 года по май 2018 года 57-летний мужчина вносил в документы ложные сведения о местах пребывания и работы иностранцев. Таким образом он обеспечил незаконное пребывание в России для 27 мигрантов.
По материалам проверки УФСБ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК. В суде подозреваемый признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к полутора годам условного заключения с испытательным сроком в два года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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