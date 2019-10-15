Вжух и… Рязанка купила в ресторане KFC в «Премьере» куриные ножки с перьями

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Рязанка купила в ресторане KFC в ТРЦ «Премьер» куриные ножки с перьями. Видео необычного «блюда» опубликовано в Instagram.
«Может, они хотели показать, что это действительно курица?» — говорится в подписи к ролику.
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