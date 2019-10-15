В полиции рассказали о ДТП с мотоциклистом на улице Гагарина

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В полиции рассказали о ДТП с мотоциклистом, которое произошло 15 октября на улице Гагарина.
Примерно в 11:30 34-летняя рязанка на Opel Astra врезалась в мотоцикл Kawasaki под управлением 31-летнего рязанца. В результате травмы получили мужчина и его 25-летняя пассажирка, их доставили в больницу.
Известно, что рязанец ехал на мотоцикле без соответствующей категории.
Напомним, ранее появилось
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».