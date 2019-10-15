На улице Гагарина столкнулись мотоциклист и «Опель»

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Во вторник, 15 октября, на улице Гагарина столкнулись Opel и мотоциклист. ДТП произошло около радиоуниверситета, сообщили подписчики группы «
На месте аварии работают медики и сотрудники ДПС.
Официальной информации о ДТП и пострадавших пока не поступало.
Фото и видео из группы «Подслушано у водителей в Рязани»
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».