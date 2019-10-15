Любимов встретился с директором аэропорта Льежа

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Фото: Правительство Рязанской области
Губернатор Николай Любимов встретился с генеральным директором аэропорта Льежа Жозе Апаром и директором логистического кластера Logistics in Wallonia Бернардом Пиеттом. Об этом сообщил
Любимов отметил, что Рязанская область заинтересована в деловых контактах с бельгийским бизнесом.
«Основная наша цель в экономике — это развитие промышленности и логистики. Потенциал Рязанской области, в том числе выгодное географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, как мы считаем, позволяет стать региону перспективным логистическим хабом для России и других стран», — сказал губернатор.
Стороны договорились об ответном визите бельгийской стороны — представителей Аэропорта Льежа и логистического кластера Logistics in Wallonia для дальнейших консультаций по обозначенным на встрече вопросам.
Напомним, Любимов
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