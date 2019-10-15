Любимов предложил создать под Рязанью международный аэропорт

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Отметим, что областной аэропорт Протасово находится в собственности Минимущества и Минтранса Рязанской области. Аэродром расположен в 20 километрах от Рязани.
На встрече с директором Люксембургской торговой палаты Карло Теленом Любимов также поднял вопрос создания промышленной зоны «Сухой порт «Рязань» с объемом инвестиций около 5 млрд рублей. Губернатор добавил, что «Сухой порт» может быть интегрирован с проектом развития аэродрома Протасово.
«Планируется создание грузового хаба, одним из перспективных направлений которого может стать развитие электронной торговли между Юго-Восточной Азией, Россией и Европой», — сказал Любимов.
Он добавил, что сейчас аэродром используют владельцы частных самолетов.
По словам губернатора, за счет развития проектов рамках «Сухого порта» планируется увеличить товарооборот между Рязанской областью и Люксембургом. В прошлом году показатель составил 300 тысяч долларов.
Потенциал хотят увеличить за счет логистических проектов в рамках «Сухого порта», заявки на получение статусов резидента которого уже подали 12 российских и зарубежных компаний.
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