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11:37, 15 октября 2019 416
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Любимов предложил создать под Рязанью международный аэропорт

Любимов предложил создать под Рязанью международный аэропорт

Во время рабочей поездки в Люксембург губернатор Николай Любимов предложил создать на базе аэродрома Протасово международный аэропорт. На проект потребуется около 1 млрд долларов, передает ТАСС.

Отметим, что областной аэропорт Протасово находится в собственности Минимущества и Минтранса Рязанской области. Аэродром расположен в 20 километрах от Рязани.

На встрече с директором Люксембургской торговой палаты Карло Теленом Любимов также поднял вопрос создания промышленной зоны «Сухой порт «Рязань» с объемом инвестиций около 5 млрд рублей. Губернатор добавил, что «Сухой порт» может быть интегрирован с проектом развития аэродрома Протасово.

«Планируется создание грузового хаба, одним из перспективных направлений которого может стать развитие электронной торговли между Юго-Восточной Азией, Россией и Европой», — сказал Любимов.

Он добавил, что сейчас аэродром используют владельцы частных самолетов.

По словам губернатора, за счет развития проектов рамках «Сухого порта» планируется увеличить товарооборот между Рязанской областью и Люксембургом. В прошлом году показатель составил 300 тысяч долларов.

Потенциал хотят увеличить за счет логистических проектов в рамках «Сухого порта», заявки на получение статусов резидента которого уже подали 12 российских и зарубежных компаний.


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