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Губернатор Николай Любимов встретился с директором Люксембургской торговой палаты Карло Теленом. Об этом глава региона
Он написал, что политики поговорили об участии инвесторов в перспективных проектах региона. Он назвал «особенно интересной» сферу логистики.
«Проект мультимодального комплекса «Сухой порт «Рязань» — это почти пять млрд рублей инвестиций и три тысячи новых рабочих мест», — написал Любимов.
Губернатор отметил, что рязанские предприниматели презентуют на площадке Торговой палаты в рамках бизнес-миссии свои предложения.
«Самым интересным из них окажем полную поддержку», — добавил глава Рязанской области.
По его словам, в следующем году ожидается ответный визит люксембургской бизнес-миссии в Рязань на Дни международного бизнеса.
Николай Любимов
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