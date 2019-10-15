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15:04, 15 октября 2019 158
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«Есть решительная цель победить». Семья Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы

«Есть решительная цель победить». Семья Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила информацию о болезни актрисы. Во вторник, 15 октября на странице «Поддержка Анастасии Заворотнюк» в Instagram появился пост официально подтверждающий, что актриса проходит курс терапии.

Родственники подтвердили, что Анастасия лечится. При этом они отметили, что актриса не находилась в коме, не страдала потерей памяти и не впадала в состояние «сопора», о чем ранее сообщали СМИ.

«Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное», — написали в посте.

Члены семьи пообещали опровергать «сенсационные заявления».

Напомним, в августе Заворотнюк госпитализировали с подозрением на опухоль головного мозга. Многие СМИ сообщали о том, актрису ввели в искусственную кому, а также провели ей несколько операций.

На прошлой неделе семья Заворотнюк сделала официальные заявления.


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