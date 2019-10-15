«Есть решительная цель победить». Семья Заворотнюк подтвердила болезнь актрисы

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Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила информацию о болезни актрисы. Во вторник, 15 октября на странице «Поддержка Анастасии Заворотнюк» в
Родственники подтвердили, что Анастасия лечится. При этом они отметили, что актриса не находилась в коме, не страдала потерей памяти и не впадала в состояние «сопора», о чем ранее сообщали СМИ.
«Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и уважения к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни — это личное», — написали в посте.
Члены семьи пообещали опровергать «сенсационные заявления».
Напомним, в августе Заворотнюк
На прошлой неделе семья Заворотнюк
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