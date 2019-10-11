Семья Заворотнюк сделала официальные заявления

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Фото: Kinopoisk.ru
Семья Анастасии Заворотнюк сделала несколько заявлений в официальном
В сообщениях заявили, что многие сообщения в СМИ о состоянии актрисы являются ложью. Ранее
В аккаунте эти сообщения назвали неправдой.
Напомним, Заворотнюк
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