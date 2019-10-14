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14:50, 14 октября 2019 171
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Родители рязанских выпускников сделали пародию на клип «Фараона»

Родители рязанских выпускников сделали пародию на клип «Фараона»

Родители рязанских выпускников гимназии №2 сделали пародию на клип рэпера Pharaoh. Ролик появился на Youtube в субботу, 12 октября.

Рязанцы переоделись в костюмы и переделали текст песни «Дико, например» под школьную тему.

«Это Пушкин, например. Это Чехов, например. Вот Грибоедов, я сказал. Ты не хотел, но я дико показал. Это Джек Лондон, например. А это Гоголь, например. Это Ахматова, смотри, да. Ты не хотел, но ты дико заценил», — спели родители.

Напомним, в июле родители выпускников школы №63 станцевали под песню «Skibidi» группы Little Big.


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