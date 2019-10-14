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Самарский видеоблогер уличил рязанских автоинспекторов в нарушениях. Ролик опубликован в среду, 9 октября, на YouTube-канале MrRissso, который насчитывает полмиллиона подписчиков.
Видеоблогер пообщался с сотрудниками ДПС в Екатериновке Путятинского района. Позже он написал жалобу на работающих автоинспекторов.
Автор ролика упрекнул полицейских в том, что они не уточнили по какой причине видеоблогер к ним подошел, не предоставили удостоверение, запрещают снимать на камеру, не пристегивают ремни безопасности и устанавливают видеокамеры не на треногу.
Во время беседы видеоблогер обращается к сотрудникам на «ты» и называет полицейского «тело в форме».
Позже на место приехал начальник Шацкого отдела МВД Александр Тюменев в «гражданском» и пообещал рассмотреть жалобу в установленные сроки.
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