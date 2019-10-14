Под Рязанью демонтировали рекламный щит, на котором погиб рабочий

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На трассе под Рязанью у поворота на село Поляны демонтировали рекламный щит. Об этом сообщила
Во время проверки выяснилось, что конструкцию установили без разрешения. Она нарушала правила безопасности и представляла опасность для водителей.
По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по статье 14.37 КоАП.
Владельцу дороги выдали предписание на демонтаж рекламной конструкции.
Напомним, в сентябре на рекламном щите
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