Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:35, 13 октября 2019 136
 0    0

Во Владимирской области столкнулись «Киа Рио» и «Форд», есть погибший и пострадавшие

Во Владимирской области столкнулись «Киа Рио» и «Форд», есть погибший и пострадавшие

Фото: Ru.wikipedia.org

В субботу, 12 октября, во Владимирской области столкнулись «Киа Рио» и «Форд», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло около 17:40 на 7 километре дороги «Владимир-Муром-Арзамас».

По предварительной информации, 55-летний водитель «Киа Рио» выехал на «встречку» и столкнулся с «Фордом».

В результате аварии мужчину на «Киа» и 18-летнего молодого человека из «Форд» госпитализировали. 18-летняя пассажирка из автомобиля «Форд» погибла.

По факту происшествия ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отходный бизнес. Как турлатовская свалка опасных отходов стала одной из самых обсуждаемых в России

Отходный бизнес. Как турлатовская свалка опасных отходов стала одной из самых обсуждаемых в России

Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 3 951
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
14:30, 29 сентября 2019 19 790
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
16:28, 29 сентября 2019 4 362
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 8
11:00, 30 сентября 2019 1 768
Минтранс прокомментировал строительство платной дороги в Ряжске, против которой протестуют местные жители 5
12:27, 30 сентября 2019 10 299
В Рязани простились с убитым бизнесменом Алексеем Громовым
Все новости
Голосования

Лучший сотовый оператор Рязанской области, по мнению читателей РЗН.инфо, это:

Окончание опроса: 20.10.2019
Архив голосований
Форум