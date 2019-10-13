Во Владимирской области столкнулись «Киа Рио» и «Форд», есть погибший и пострадавшие

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Фото: Ru.wikipedia.org
В субботу, 12 октября, во Владимирской области столкнулись «Киа Рио» и «Форд», сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло около 17:40 на 7 километре дороги «Владимир-Муром-Арзамас».
По предварительной информации, 55-летний водитель «Киа Рио» выехал на «встречку» и столкнулся с «Фордом».
В результате аварии мужчину на «Киа» и 18-летнего молодого человека из «Форд» госпитализировали. 18-летняя пассажирка из автомобиля «Форд» погибла.
По факту происшествия ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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