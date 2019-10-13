Сотни человек пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

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Сотни человек пришли проститься с убитой в Саратове девятилетней девочкой, сообщает
В воскресенье, 13 октября, в Саратове проходит церемонией прощания.
На обряд отпевания, который проходит в храме апостолов Петра и Павла, не смогли попасть все желающие. Отмечается, что люди заполнили двор и прилегающие к храму тротуары.
Напомним, девятилетняя школьница пропала 9 октября по дороге в школу. 10 октября девочку нашли мертвой в одном из гаражей. Девочку
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