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Пострадавших в серьезной аварии в Кальном увезли на скорой. Об этом RZN.info рассказал очевидец.
По его словам, на Касимовском шоссе столкнулись Peugeot и Opel. Последняя машина поворачивала налево и врезалась в Peugeot, которую от удара отбросило в столб.
«Были спасатели. Тушили моторный отсек», — отметил рязанец.
Напомним, ранее очевидцы
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