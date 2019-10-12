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17:05, 12 октября 2019 330
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Сорокина вышла на первый общегородской субботник

Сорокина вышла на первый общегородской субботник

Фото: Администрация Рязани

В субботу, 12 октября, в Рязани прошел первый общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству и очистке города. Не него вышла глава мэрии Елена Сорокина, сообщил сайт горадминистрации.

Уборку организовали на 14 территориях — Бульваре Скобелева, Лесопарке, Сквере на улице Лермонтова, Парке Белякова в поселке Дягилево, улице Полевой, улице Совхозной, улице Высоковольтной, зеленой зоне на улице Советской Армии, Сквере 26 Бакинских Комиссаров, парке Советско-Польского братства по оружию, сквере 50 лет Октября, улице Ленинского Комсомола, улице Новаторов и в Парке героев 1812 года.

С улиц вывезли больше 100 кубометров мусора, переработали больше 70 кубометров древесно-кустарниковой растительности. Помимо этого, провели опиловку деревьев, объем спиленных веток составил больше 20 кубометров.

На субботнике Елена Сорокина пообщалась с жителями Железнодорожного района.

Горожане озвучили вопросы по организации отдыха детей в городе, энергообеспечению района Братиславский, аварийному жилью.

Рязанцы делились с Еленой Сорокиной своими идеями по благоустройству городских территорий, рассказывали о своих увлечениях.

Для участников субботника организовали концертную программу, бесплатный чай с блинами.

Следующая уборка пройдет 19 октября. К участию пригласили все предприятия, организации, учреждения и горожан.

Информация о местах появится позже на сайте мэрии.


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