Сорокина вышла на первый общегородской субботник

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 12 октября, в Рязани прошел первый общегородской субботник в рамках месячника по благоустройству и очистке города. Не него вышла глава мэрии Елена Сорокина, сообщил
Уборку организовали на 14 территориях — Бульваре Скобелева, Лесопарке, Сквере на улице Лермонтова, Парке Белякова в поселке Дягилево, улице Полевой, улице Совхозной, улице Высоковольтной, зеленой зоне на улице Советской Армии, Сквере 26 Бакинских Комиссаров, парке Советско-Польского братства по оружию, сквере 50 лет Октября, улице Ленинского Комсомола, улице Новаторов и в Парке героев 1812 года.
С улиц вывезли больше 100 кубометров мусора, переработали больше 70 кубометров древесно-кустарниковой растительности. Помимо этого, провели опиловку деревьев, объем спиленных веток составил больше 20 кубометров.
На субботнике Елена Сорокина пообщалась с жителями Железнодорожного района.
Горожане озвучили вопросы по организации отдыха детей в городе, энергообеспечению района Братиславский, аварийному жилью.
Рязанцы делились с Еленой Сорокиной своими идеями по благоустройству городских территорий, рассказывали о своих увлечениях.
Для участников субботника организовали концертную программу, бесплатный чай с блинами.
Следующая уборка пройдет 19 октября. К участию пригласили все предприятия, организации, учреждения и горожан.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».