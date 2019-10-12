Рязанский минтранс показал, как строят сасовский обход

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Рязанский минтранс
Подрядчик должен сдать 3,87 километра дороги, включая мост через реку Сасовка (43 метра) и путепровод через железную дорогу (133 метра).
Напомним, объездную дорогу
Общая стоимость проекта составила более 466 миллионов рублей. Финансирование ведется из федерального и регионального бюджетов.
Ранее в минтрасе заявили, что строительство обхода идет с
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».