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16:25, 12 октября 2019 228
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Рязанский депутат Госдумы назвал закрытие филиала института культуры ударом по развитию региона

Рязанский депутат Госдумы назвал закрытие филиала института культуры ударом по развитию региона

Депутат Госдумы от Рязанской области от ЛДПР Александр Шерин назвал закрытие филиала института культуры ударом по развитию региона. Об этом он заявил во время пленарного заседания Госдумы 10 октября.

Шерин отметил, что закрытие учебного заведение будет тормозить социальное развитие региона и спровоцирует отток кадров в Москву.

Он добавил, что запросы по ситуацию с филиалом направили зампреду правительства России Ольге Голодец, министру культуры Владимиру Мединскому и в Генпрокуратуру.

Ранее Александр Шерин, студенты института культуры, а также их преподаватели запустили флешмоб в защиту филиала вуза.

RZN.info выяснил причины ликвидации рязанского филиала МГИК.


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