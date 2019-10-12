Рязанский депутат Госдумы назвал закрытие филиала института культуры ударом по развитию региона

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Депутат Госдумы от Рязанской области от ЛДПР Александр Шерин назвал
Шерин отметил, что закрытие учебного заведение будет тормозить социальное развитие региона и спровоцирует отток кадров в Москву.
Он добавил, что запросы по ситуацию с филиалом направили зампреду правительства России Ольге Голодец, министру культуры Владимиру Мединскому и в Генпрокуратуру.
Ранее Александр Шерин, студенты института культуры, а также их преподаватели
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