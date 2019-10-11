В Саратове мужчина убил девятилетнюю школьницу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Саратове задержали 35-летнего мужчину, который убил девятилетнюю девочку. Об этом сообщил
Ребенка искали со среды, 9 октября. В этот день она ушла из дома утром в школу, но не вернулась.
В ночь на пятницу, 11 октября, девочку нашли мертвой.
Версию произошедшего рассказал сам злоумышленник. Выяснилось, что несколько месяцев назад мужчина, который может быть причастен к убийству, несколько месяцев назад заметил старый гараж, поменял там замок и поселился в помещении.
В среду, 9 октября, мимо гаража шла потерпевшая. Она поинтересовалась, чей это гараж. Мужчина испугался, что недвижимость может принадлежать семье ребенка, затащил девочку в гараж и убил.
Подозреваемого задержали. Он признал свою вину. Следствие проверяет версию произошедшего, а также другие возможные версии.
У подозреваемого есть судимости за изнасилование, кражи и развратные действия.
Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ.
Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВрачебную амбулаторию в старожиловском селе должны достроить к концу октября
|
cледующая новость →Рязанская прокуратура нашла 14 сайтов по продаже медицинских справок
17-летняя нападающая «Рязани-ВДВ» рассказала о дебюте в Лиге чемпионов, секции тхэквондо и поддержке на поле.