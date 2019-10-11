В центре Рязани разбился внедорожник

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Около 14:00 в пятницу, 11 октября, на пересечении улиц Ленина и Свободы произошла авария с участием внедорожника. Видео с места опубликовали в группе
По словам очевидцев, скорая помощь приехала к месту ДТП через 20 секунд.
Подробности уточняются.
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