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14:34, 11 октября 2019 3 116
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Нарушившая правила «девятка» устроила аварию около филармонии

Нарушившая правила «девятка» устроила аварию около филармонии

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 11 октября, на пересечении улиц Ленина и Свободы в Рязани столкнулись внедорожник Mazda и ВАЗ-2109. Авария произошла примерно в 14:00.

Как стало известно корреспонденту RZN.info, Mazda ехала в сторону площади Театральной прямо по улице Ленина, а «девятка» в это время поворачивала налево на улицу Свободы. Отметим, что поворот в этом месте запрещен.

В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Травмы получил водитель ВАЗа, прибывшие медики начали оказывать ему помощь на месте.

Напомним, ранее появилось видео с места ДТП.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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