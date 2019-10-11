Нарушившая правила «девятка» устроила аварию около филармонии

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В пятницу, 11 октября, на пересечении улиц Ленина и Свободы в Рязани столкнулись внедорожник Mazda и ВАЗ-2109. Авария произошла примерно в 14:00.
Как стало известно корреспонденту RZN.info, Mazda ехала в сторону площади Театральной прямо по улице Ленина, а «девятка» в это время поворачивала налево на улицу Свободы. Отметим, что поворот в этом месте запрещен.
В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Травмы получил водитель ВАЗа, прибывшие медики начали оказывать ему помощь на месте.
Напомним, ранее появилось
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