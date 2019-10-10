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В Рязанской области назвали сроки решения вопроса обманутых дольщиков. Эту тему министр регионального строительного комплекса Вячеслав Меньшов поднял во время публичного отчета в четверг, 10 октября.
По его словам, в 2020 году регион полностью решит проблему обманутых участников долевого строительства.
Меньшов отметил, что два года назад в «зоне риска» находились 28 домов, в настоящее время 24 из них сдали.
«Осталось решить проблему по четырем объектам. Но выявлены еще два дома, которые в срок не будут переданы гражданам, — добавил министр. — Нарушенные права дольщиков оставшихся объектов планируется восстановить до конца 2020 года».
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