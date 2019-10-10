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В 2020 году рязанские дороги начнут ремонтировать с наступлением теплой погоды. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил министр транспорта Вадим Решетник во время публичного отчета.
По его словам, часть подрядчиков в 2019 году сорвала сроки ремонта дорог в регионе из-за поздно разыгранных тендеров (май-июнь). Чтобы подобное не повторилось, аукционы по ремонту дорог в 2020 году разыграют в конце текущего года и начале следующего (январе-феврале).
Таким образом, на объекты подрядчики смогут выйти с наступлением теплой погоды — в мае.
«В следующем году срывы сроков не повторятся, к октябрю все работы завершат», — пообещал Решетник.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?